Барселона контактировала с Лиллем по поводу возможного трансфера Джонатана Дэвида, сообщает TSN.

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Также французский клуб получал запросы по поводу своего форварда от Челси и Тоттенхэма. "Доги" исключают продажу 22-летнего канадца зимой, поэтому основная борьба за игрока будет проходить ближе к летнему трансферному окну. Портал Transfermarkt оценивает Джонатана в 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Дэвид провел 29 матчей, в которых отличился 16-ю голами.

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