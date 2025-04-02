После длительной борьбы с Ла Лигой зимой "блаугранас" сумели зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Основанием для этого послужили 100 млн евро, которые Барселона должна была получить от продажи VIP-мест на обновленном Кап Ноу. Аудитор, который проводил проверку, засвидетельствовал эту операцию.

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Впрочем, как сообщает AS, учитывая новую документацию, предоставленную Барселоной в конце марта, и очередной аудит (за последние три месяца), очевидно, что бюджет этого сезона не отражает 100 млн евро. Другими словами, предыдущий аудитор сумел убедить, что "кулес" имели вымышленный доход на счетах в последние месяцы, чтобы иметь возможность зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора, но новая проверка не считает операцию реальным доходом клуба.

Без этих средств от продажи VIP-мест в бюджете Барселону снова появляется пробел и клуб не вписывается в правила финансового фейр-плея. Это означает, что "блаугранас" будет иметь проблемы с регистрацией своих игроков, а также это может отразиться на новой трансферной кампании.

Столкнувшись с этой проблемой, Ла Лига сообщила Барселоне, что эти 100 миллионов евро немедленно вычитаются из текущего лимита зарплаты. Таким образом клуб попадает в ситуацию экономического дисбаланса, который затрудняет новые подписания и продления действующих контрактов.

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