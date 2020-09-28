Барселона – Вильярреал – 4:0 – видео голов и обзор матча
09:31 - Читати українською
Барселона победила Вильярреал в 3 туре испанской Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Вильярреал.
завершено
Рональд Куман дебютировал во главе Барселоны в Ла Лиге домашним матчем против Вильярреала. Реальной борьбы не получилось – каталонцы еще в первом тайме гарантировали себе победу.
Барселона разгромила Вильярреал: симпатичный дебют Кумана, Месси остаётся в топе, но Фати затмевает Лионеля
Героем встречи стал Ансу Фати. Молодой испанец оформил дубль и заработал пенальти для Лионеля Месси. Четвертый гол в собственные ворота забил защитник Вильярреала Пау Торрес.
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