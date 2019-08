Барселона відправила молодого таланта Таблу в Монреаль Імпакт

L'Impact acquiert le milieu de terrain Ballou Tabla du @FCBarcelona, en prêt jusqu'à la fin de la saison >> https://t.co/Lk2beGvp8V



Impact acquires Barcelona midfielder @balloutabla on loan until the end of the season >> https://t.co/YaKclryuUE#IMFC #AllezMTL pic.twitter.com/Rhg0TEgtod