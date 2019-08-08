Барселона відправила молодого таланта Таблу в Монреаль Імпакт

Хавбек Барселони Балу Табла буде набиратись досвіду в МЛС.
Монреаль Импакт решил подписать Балу Таблу, сообщает официальный сайт клуба.
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Клуб из МЛС договорился с Барселоной об аренде 20-летнего таланта на полгода. Стоит отметить, что руководство каталонцев подписало канадца именно из лагеря Монреаля, согласовав с Балу контракт на 3 года.
На территории Испании Балу защищал цвета Барселоны Б, а также отправлялся в Альбасете на правах аренды.
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