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Барселона відправила молодого таланта Таблу в Монреаль Імпакт

09:01 20 Читати українською
Барселона відправила молодого таланта Таблу в Монреаль Імпакт
Балу Табла / Фото Монреаль Імпакт

Хавбек Барселони Балу Табла буде набиратись досвіду в МЛС.

Монреаль Импакт решил подписать Балу Таблу, сообщает официальный сайт клуба.

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Клуб из МЛС договорился с Барселоной об аренде 20-летнего таланта на полгода. Стоит отметить, что руководство каталонцев подписало канадца именно из лагеря Монреаля, согласовав с Балу контракт на 3 года.

На территории Испании Балу защищал цвета Барселоны Б, а также отправлялся в Альбасете на правах аренды.

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