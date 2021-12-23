"Сине-гранатовые" снова контактируют с лондонцами по поводу аренды 25-летнего форварда сборной Германии. Барса срочно ищет нападающего после решения Серхио Агуэро завершить карьеру из-за проблем с сердцем и травм ряда атакующих игроков "кулес".

Барселона готовит трансфер звезды Аякса – экс-игрок амстердамцев может стать частью сделки

Каталонцы якобы готовы включить в сделку одного из своих игроков, фамилия которого пока не указывается. Об этом сообщил журналист Пол Алонсо в Twitter.

Интересно, что ранее Томас Тухель заморозил переговоры по уходу Тимо Вернера из Челси. Очевидно, что каталонцы таки настроены подписать немца, ведь из доступных центрфорвардов в распоряжении Хави остался "суперрезультативный" 31-летний Люк де Йонг (1 гол в 11-ти поединках).

В сезоне 2021/22 Вернер забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 14-ти матчах. Контракт победителя Лиги чемпионов 2020/21 с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.