Тер Штеген уладил конфликт с Барселоной, информирует официальный сайт "блаугранас". Немецкий вратарь согласился подписать медицинское заключение для Ла Лиги. В связи с этим клуб вернул ему капитанскую повязку.

"Уверен, мы разрешим ситуацию": тер Штеген прокомментировал конфликт с Барселоной – он написал длиннющее письмо

Ранее Марк-Андре перенес операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги. Одобрение этого заключения позволило бы команде зарегистрировать новичка.

В связи с этим Барселона начала дисциплинарное производство и решила временно лишить тер Штегена статуса капитана.

Теперь конфликт урегулирован.

Тер Штеген бунтует: закрылся дома и не пускал врачей – Барселона приняла радикальное решение, пути назад уже нет