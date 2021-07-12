Барселона вернула таланта из ПСЖ и сразу прописала класулу в размере 50 млн евро
22:03 - Читати українською
Барселона усилила молодежный сектор своим давним знакомым.
Полузащитник Кайс Руис-Атиль подписал контракт на 3 года, информирует официальный сайт "блаугранас". Сейчас он будет выступать за Барселону В.
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Руис-Атиль воспитывался в Ла Масии, но 6 лет назад решил присоединиться к ПСЖ. Хавбек постепенно прогрессировал и смог дебютировать за первую команду парижан в прошлом сезоне. Впрочем, этим летом 19-летний игрок вернулся на Камп Ноу свободным агентом.
Добавим, что в контракте юного новичка "блаугранас" прописана серьезная клаусула – 50 млн евро.
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