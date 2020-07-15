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Барселона вернет полузащитника из аренды

19:30 - Читати українською
Барселона вернет полузащитника из аренды
Карлос Аленья / EFE

Хавбек Бетиса Карлес Аленья не останется в севильском клубе на следующий сезон.

Барселона вернет Карлеса Аленью, который на правах аренды защищает цвета Бетиса. Таким образом, матчи против Алавеса и Вальядолида станут последними для 22-летнего хавбека в футболке "вердибланкос", сообщает Mundo Deportivo.

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Молодой полузащитник не имел игровой практики в Барселоне, поэтому зимой отправился в аренду. За Бетис он провел 14 матчей (суммарно – 567 минут). Заметим, что клаусула Аленьи составляет 75 млн евро.

Учитывая возможный уход Ракитича и Видаля, "сине-гранатовые" решили вернуть Карлеса, о чем уже сообщили Бетису. Кроме того, воспитанник Барселоны позволит клубу омолодить состав и уменьшить расходы на зарплату, так как зарабатывает значительно меньше своих именитых конкурентов.

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