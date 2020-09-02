Барселона настроена усилиться полузащитником Ливерпуля Джорджиньо Вейналдумом. Клубы уже начали переговоры, а речь идет о довольно смешной сумме – от 15 до 20 млн евро, утверждает Sport.es.

Ливерпуль купит Алькантару в случае продажи Вейналдума в Барселону, – СМИ

Это связано с тем, что контракт Вейналдума с Ливерпулем истекает через год, а хавбек не планирует продолжать сотрудничество, хотя Ливерпуль предлагал новое соглашение на 2 сезона.

После ухода Ракитича и потенциальной потери Видаля "сине-гранатовые" нуждаются в усилении в линию полузащиты. 29-летний Вейналдум является одним из приоритетных кандидатов, поскольку Рональд Куман хорошо знает хавбека по совместной работе в сборной Нидерландов. Ожидается, что в случае достижения договоренности между клубами полузащитник подпишет контракт на 3 года.

Вейналдум выступает за Ливерпуль с 2016 года. В сезоне 2019/20 провел 47 матчей, в которых забил 6 голов. За время карьеры в команде Юргена Клоппа голландец стал чемпионом Англии и выиграл ЛЧ.

Мессі воює з Барселоною: "більше, ніж сором"