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Барселона ведет переговоры с Клоппом – известно условие, при котором Куман сохранит свою должность

19:05 - Читати українською
Барселона ведет переговоры с Клоппом – известно условие, при котором Куман сохранит свою должность
Юрген Клопп / Reuters

Кандидат в президенты Барселоны Жорди Фарре признался, что пытается убедить Юргена Клоппа возглавить каталонский клуб в случае своей победы на выборах.

"Назначение Кумана на пост наставника Барселоны? Да, Куман – хорошее решение, учитывая, что он легенда Барселоны, эталон. Учитывая его характер, думаю, он тот человек, который сейчас нужна клуба. Я желаю ему всего наилучшего, потому что перед ним сложная задача.

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Если Куман хорошо работать, то, конечно, продолжит тренировать команду. Очевидно, у нас есть план действий, мы уже несколько раз контактировали с Юрген Клопп, потому что нам кажется, что Барселоне нужен именно такой тренер", – отметил Фарре в комментарии Sport.es.

Напомним, Куман возглавил Барселону после провального сезона для каталонцев – "блаугранас" впервые не выиграли ни одного трофея за 12 сезонов и потерпели позорное поражение от Баварии в Лиге чемпионов со счетом 2:8.

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Барселона Барселона Испания Юрген Юрген Клопп Рональд Рональд Куман
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