Барселона ведет переговоры с голкипером Аякса – тер Штеген не соглашается продлевать контракт

Каталонцы решили добавить мотивации своему вратарю Марк-Андре тер Штегену.

Представители Барселоны держат контакт с агентами вратаря Аякса Андре Онаны, сообщает Mundo Deportivo.

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Нынешний голкипер каталонцев тер Штеген не спешит продолжать сотрудничество с чемпионом Испании, поэтому клуб ищет план Б. Нынешний контракт тер Штегена с "блаугранас" рассчитан до лета 2022 года.

Стоит отметить, Онана выступал за юниорские команды Барсы в 2010-2015 годах. В нынешнем сезоне 24-летний камерунец провел 24 матча, из которых 8 были "сухими".

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