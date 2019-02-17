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Барселона – Вальядолид – 1:0 – видео гола и обзор матча

09:29 26 Читати українською
Барселона – Вальядолид – 1:0 – видео гола и обзор матча
Барселона – Вальядолид – видео гола и обзор матча / Фото ФК Барселона

В 24-м туре Ла Лиги Барселона минимально победила Вальядолид. Смотрите видеообзор матча Барселона – Вальядолид.

Чемпионат Испании 2018/2019, 24-й тур

Барселона – Вальядолид – 1:0

Голы: Месси, 43 (пен)

Нереализованный пенальти: Месси, 85

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Зрители на Камп Ноу ожидали феерии голов от "блаугранас", но не в этот вечер. Первый тайм был почти без моментов, Барса все-таки открыла счет благодаря реализованному пенальти от Месси.

Во втором тайме команды выглядели свежее, но забитых мячей в поединке больше не было. Можно вспомнить лишь, что Месси умудрился не забить еще один пенальти в конце встречи.

Победа сохраняет каталонский клуб на вершине турнирной таблицы с отрывом в 7 очков.

Испания24 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Вальядолід: Суббота 16 февраля 2019

Барселона
Матч окончен
1 : 0
Вальядолід
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