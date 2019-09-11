toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НОРВИЧ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТАЙСОН

Барселона – Валенсия – 5:2 – видео голов и обзор матча

11 сентября 14:42 5 Читати українською
Барселона – Валенсия – 5:2 – видео голов и обзор матча
Барселона – Валенсия – видео голов и обзор матча / Фото ФК Барселона

Барселона уничтожила Валенсию в рамках 4-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Валенсия.

2’ Ансу Фати
7’ Фрэнки де Йонг
53’ Жерар Пике
61’ Луис Суарес
82’ Луис Суарес
 
Кевин Гамейро 29’
Максимилиано Гомес 90+2’
2’ Ансу Фати
7’ Фрэнки де Йонг
29’ Кевин Гамейро
53’ Жерар Пике
61’ Луис Суарес
82’ Луис Суарес
90+2’ Максимилиано Гомес

Вундеркинд Барсы Ансу Фати уже на 2-й минуте праздновал взятие ворот. Через несколько мгновений 16-летний форвард ассистировал Фрэнки де Йонгу. До перерыва гости сумели отквитать один мяч.

Барселона разгромила Валенсию в родных стенах – Фати установил рекорд, Суарес вернулся на поле и отметился дублем

Второй тайм превратился в бенефис Луиса Суареса, уругваец отметился двумя красивыми голами. Еще по голу в свой актив записали Жерер Пике и форвард Валенсии Максимилиано Гомес.

Барселона поднялась на 4-ю строчку турнирной таблицы. Валенсия – 14-я.

Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу

blog_ava
Норвич – Манчестер Сити: Зинченко не впечатлил и впервые проиграл, мастер класс для Шахтера от аутсайдера АПЛ перед ЛЧ
14 сентября
816
Теги
Видеоновости Испания Барселона - Валенсия Барселона Барселона Валенсия Валенсия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
55
мин
Эйбар
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук