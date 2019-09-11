Барселона – Валенсия – 5:2 – видео голов и обзор матча

Барселона уничтожила Валенсию в рамках 4-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Валенсия.

Вундеркинд Барсы Ансу Фати уже на 2-й минуте праздновал взятие ворот. Через несколько мгновений 16-летний форвард ассистировал Фрэнки де Йонгу. До перерыва гости сумели отквитать один мяч.

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Второй тайм превратился в бенефис Луиса Суареса, уругваец отметился двумя красивыми голами. Еще по голу в свой актив записали Жерер Пике и форвард Валенсии Максимилиано Гомес.

Барселона поднялась на 4-ю строчку турнирной таблицы. Валенсия – 14-я.

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