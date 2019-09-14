Барселона – Валенсия: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

В рамках 4-го тура чемпионата Испании Барселона в родных стенах принимает Валенсию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 4-го тура Ла Лиги Барселона – Валенсия начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Артур, Бускетс, Де Йонг – Перес, Гризманн, Фати

Запасные: Пенья, Фирпо, Роберто, Тодибо, Видаль, Ракитич, Суарес

Валенсия: Силлессен – Васс, Гарай, Паулиста, Гайя – Торрес, Коклен, Парехо, Гедеш – Гамейро, Родриго

Запасные: Доменек, Диакаби, Коста, Кан Ин Ли, Черишев, Кондогбия, Гомес

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