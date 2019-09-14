toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НОРВИЧ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Барселона – Валенсия: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

21:55 218 Читати українською
Барселона – Валенсия: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Барселона – Валенсия: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

В рамках 4-го тура чемпионата Испании Барселона в родных стенах принимает Валенсию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

2’ Ансу Фати
7’ Фрэнки де Йонг
 
Кевин Гамейро 29’
2’ Ансу Фати
7’ Фрэнки де Йонг
29’ Кевин Гамейро

Матч 4-го тура Ла Лиги Барселона – Валенсия начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Бекхэм провел переговоры с представителями Месси по поводу перехода аргентинца в клуб МЛС

Стартовые составы

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Артур, Бускетс, Де Йонг – Перес, Гризманн, Фати

Запасные: Пенья, Фирпо, Роберто, Тодибо, Видаль, Ракитич, Суарес

Валенсия: Силлессен – Васс, Гарай, Паулиста, Гайя – Торрес, Коклен, Парехо, Гедеш – Гамейро, Родриго

Запасные: Доменек, Диакаби, Коста, Кан Ин Ли, Черишев, Кондогбия, Гомес

Отказал Реалу и уже стал рекордсменом Барселоны: история Ансу Фати – преемника Месси на Камп Ноу

blog_ava
Шахтер дожал Зарю в безумном матче УПЛ – Коноплянка отдал победный ассист, 7 голов, травма Тайсона
18:54
2382
Теги
Испания Барселона - Валенсия Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Валенсия Валенсия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
15
мин
Эйбар
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук