Барселона уже допустила одну потерю очков в чемпионате, тогда как Реал победил во всех шести турах. Этот факт оставляет каталонцев без права на новую осечку – иначе мадридцы будут держаться на расстоянии 4-5 зачетных баллов, а Эль-Класико проведут уже 26 октября. Еще неизвестно, как оно завершится, поэтому "блаугранас" должны выигрывать каждый поединок.

Календарь пока относится снисходительно к чемпиону. Добывать очередную победу подопечные Ханси Флика должны были в Астурии, на стадионе "Карлос Тартьере", где базируется Овьедо. Новичок только вернулся в Ла Лигу после 24-летнего отсутствия – и хотя этот коллектив дает бой всем соперникам, от результатов не убежишь. "Королевский клуб" проиграл четыре из пяти матчей, держась в зоне вылета.

И все же Овьедо очень неудобен. Новичок Примеры качественно припарковался на своей трети, редко оставляя пространство в ударных зонах. При 11 выстрелах в первом тайме гости наиграли всего на 0,48 ожидаемых голов – тогда как хозяева имели 0,57 благодаря трем ударам с линии вратарской (после угловых и штрафных). Правда, цифры говорят только о проблемах Барселоны с креативом в финальной трети.

Компенсировать его пришлось дальними ударами. Именно оттуда прилетели два момента "блаугранас" из трех, созданных до перерыва. Так, на 22-й минуте с левого угла штрафной площади вколотил Рашфорд – Маркус целил в дальнюю девятку, однако Эскандель спас Овьедо.

На 32-й же минуте Рафинья вколотил с дистанции и попал в штангу! На добивании оказался Араухо, однако Эсканделль умудрился остановить мяч на самой ленточке ворот!

Этот сейв напомнил еще один момент. Самый первый. Еще на 10-й минуте счет должен был открывать Рашфорд, который открылся на левом краю штрафной под кросс Рафиньи. Англичанин стрелял с близкого расстояния, однако Эскандель выручил хозяев.

Вот и вся острота со стороны подопечных Ханси Флика в первом тайме. Очевидно, что Овьедо с 22% владения не мог систематически тревожить оборону каталонцев, но стандарты и попытки убегать за спину время от времени проходили. К тому же, Овьедо выдерживал единоборства (21:23 по успешным). За свою стойкость команда была вознаграждена курьезным счастливым случаем.

На 33-й минуте очередной заброс за спины на ход Рондону казался неудачным, ведь Жерар Мартин успевал за нападающим. Тем не менее, голкипер Жоан Гарсия выбежал далеко за пределы штрафной и коленом выбил мяч из-под Самуэля – а затем еще и пробросил его мимо Хассана. После этого вратарь покатил в центр, но пас пошел точно в ноги Рейни. Хавбек Овьедо не растерялся, пробив в пустые. 1:0!

Именно с этим счетом первый тайм и подошел к концу. В воздухе запахло сенсацией – особенно после момента за минуту после перерыва, когда Хассан прорвался на край штрафной и выполнил прострел. Хоан Гарсия успел выбить мяч, а уже через девять Барселона сравняла счет.

Розыгрыш углового был неудачным, однако в атаке вторым темпом Араухо оказался на левом фланге и покатил на ближнюю. Ферран зацепился за пас и слабо пробил с разворота, однако Эскандалю пришлось реагировать. После его сейва сфера покатилась на дальнюю штангу, где был Эрик Гарсия. Защитник пробивал с метра, а Эскандель парировал – вот только мяч отскочил в сетку. 1:1!

Следующие 15 минут оказались непростыми для Барсы. Подопечные Ханси Флика доминировали, однако острых моментов не возникало. Овьедо еще и огрызнулся несколькими контратаками. Тогда тренер "блаугранас" выпустил Левандовски – и угадал. Причем неоднократно.

Еще в раздевалке немец снял с пробега Касадо, выпустив Де Йонга. Именно Френки на 70-й минуте принял вбрасывание из аута и вырезал фантастическую заброску на линию вратарской. Левандовски же оторвался от соперников и замкнул головой. 1:2! Роберт отличился через пять минут после выхода на поле.

Овьедо едва не сравнял на 77-й минуте, когда свежий Брекало продрался по правому флангу и прострелил вдоль линии вратарской. Гарсия не смог перехватить кросс, но подстраховал защитник. Рондон подхватил отскок в штрафной и попытался пробить, но удар накрыли.

На 79-й минуте Брекало выполнил еще один опасный прострел на Рондона, но и здесь оборона выручила Гарсию. Нельзя сказать, что атаки Барса при этом ничего не делала, но до 87-й минуты вспоминается только штрафной удар Феррана – нападающий попал в стенку, а дальнейшее добивание прошло в сантиметрах от дальней штанги.

В конце концов, на 88-й минуте Барселона закрыла матч, забив довольно простой гол. Рашфорд подал с углового, а Араухо замкнул головой – 1:3! Сразу после этого Рональд еще и у собственных ворот сыграл, накрыв удар из пределов собственной штрафной после разрезного паса Брекало на Ахьядо.

Финальный свисток зафиксировал победу Барселоны. Каталонцы продолжают погоню за Реалом, держась на расстоянии двух очков.