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Барселона в следующем сезоне на Сантьяго Бернабеу будет играть в специальной форме с флагом Каталонии

14:30 56 Читати українською
Барселона в следующем сезоне на Сантьяго Бернабеу будет играть в специальной форме с флагом Каталонии
ФК Барселона

Технический спонсор Барселоны Комапания Nike подготовит для каталонцев уникальный четвертый комплек формы на сезон 2019/2020.

Несмотря на то, что Барселона уже определилась с дизайном формы, в которой будет выступать в следующем сезоне, руководство "сине-гранатовых" решило разработать еще один комплект для особых случаев, сообщает Diario SPORT.

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По информации издания, форму, которая будет стилизована под флаг Каталонии, игроки Барселоны будут одевать исключительно на очень важные поединки. Среди таких точно будут матчи против Реала на Сантьяго Бернабеу.

Также отмечается, что это решение не связано с недавними победами Барселоны над мадридским клубом и все планировалось заранее.

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Теги
Испания Барселона Барселона Футбольная форма
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