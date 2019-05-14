Барселона в шаге от подписания де Лигта

Защитник Аякса Маттейс де Лигт должен вскоре стать игроком Барселоны вместе с Фрэнки де Йонгом.

Барселона в апреле встретилась в Монако с агентом Маттейса где Лигта Мино Райола, сообщил журналист Esporte 3 и Catalunhya Radio Ориоль Доменек. Стороны договорились о переходе нидерландца.

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Президенту Барселоны Жозепу Бартомеу было важно договориться с Райолой, ведь тот уже все согласовал с Аяксом.

Издание goal.com сообщает, что "блаугранас" заплатят за де Лигта около 70-75 млн евро. Именно за столько был приобретен хавбек Фрэнки де Йонг.

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