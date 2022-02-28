Барселона в родных стенах принимала Атлетик, пытаясь отомстить баскам за вылет из Кубка Испании и вернуться в зону ЛЧ. Со "львами" каталонцам всегда было тяжело, однако на этот раз подопечные Марселино потерпели полное фиаско – на Камп Ноу им устроили разгром.

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Начало ему положил гол Обамеянга на 37-й минуте – это уже пятый гол Пьера-Эмерика в трех последних матчах. Счет 1:0 продержался до 73 минуты, а после этого слово взял Дембеле. Сначала он забил сам, а на 90-й минуте Усман ассистировал свежему Де Йонгу (Люк забил через 4 минуты после появления на поле). В компенсированное время он отдал голевую передачу на Депая. 4:0!

Барселона празднует разгром и возвращается на четвертую позицию, однако с Атлетико у "Блаугранаса" равенство по очкам (по 45). Атлетик с 37 пунктами остался восьмым.

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