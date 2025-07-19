Барселона объявила о переносе матча товарищеского турнира Кубка Жоана Гампера с Камп Ноу на стадион имени Йохана Кройфа. Причиной этого стало то, что клуб не смог получить от местных властей лицензию, которая разрешила бы проведение матчей на Камп Ноу.

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Из-за масштаба проведенных работ клубу не удалось выполнить все условия, предусмотренные нормативами, регулирующими выдачу этой лицензии, несмотря на намерение Барселоны постепенно открывать обновленный стадион – сектор за сектором.

Матч на Кубок Гампера между Барсой и Комо запланирован на 10 августа.

Этот перенос стал уже пятым для клуба. Реконструкция Камп Ноу продолжается с 2023 года. Все это время команда играла на Олимпийском стадионе (Монжуик).

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