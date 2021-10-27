В рамках 11-го тура испанской Примеры было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 11-й тур

Мальорка – Севилья – 1:1

Голы: Санчес, 23 – Ламела, 73

Удаление: Коста, 90+2 (Мальорка)

Райо Вальекано – Барселона – 1:0

Гол: Фалькао, 30

Нереализованный пенальти: Депай, 72 (Барселона)

Бетис – Валенсия – начало в 21:00

Севилья на выезде встречалась с Мальоркой. В середине первого тайма хозяевам удалось вырваться вперед – отметился Санчес. Гости сразу бросились в атаку и до перерыва сумели создать несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли.

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Во втором тайме игроки Севильи продолжили свои попытки, и на 73-й сравняли счет благодаря голу Ламелы. Дальше игра продолжилась на равных, но на 90+2 "островяне" остались в меньшинстве – прямую красную получил Коста. Гости сразу пошли в атаку, и на 90+5 их вывел вперед Окампос, но после просмотра VAR рефери заметил игру рукой, и гол был отменен. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

Райо Вальекано в родных стенах принимал Барселону. На 30-й минуте хозяева вышли вперед – Фалькао в касание замкнул навес в штрафную – мяч рикошетом от левой стойки залетел в ворота.

После перерыва "блаугранас" получили шанс сравнять счет благодаря одиннадцатиметровому, назначенному за фол в штрафной площадке, но его не сумел реализовать Депай – соперника спас голкипер. До последних секунд матча каталонцы отчаянно пытались вырвать хотя бы ничью, но защита хозяев выдержала. Минимальное поражение Барселоны.

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