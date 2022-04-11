Барселона после триумфа над Севильей поднялась на второе место в Ла Лиге, однако андалусийцы в пятницу потеснили "блаугранас" вниз. Чтобы вернуться назад, каталонцы должны были сделать немного – нужно было переиграть Леванте. "Лягушки" шли на 19-й позиции и считались сладким пирожочком для любого соперника. Правда, этот пирожочек неделю тому назад прибил Вильяреал, да и против Барсы валенсийцы всегда демонстрировали качественный футбол.

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Опасность аутсайдера подтвердил первый час игры. Подопечные Хави полностью его провалили, не создав почти ничего опасного. Леванте же имел достаточно шансов, чтобы прибить Барселону еще до перерыва: так, уже на 1-й минуте Моралес перехватил неудачній пас Алвеса перед штрафной и пробил над девяткой, а на 4-й Кампанья стрелял с линии в ближний угол – тер Штеген выручил.

Лучший же шанс открыть счет в первом тайме упустил все тот же Моралес – на 26-й минуте Хосе прошел пятерых защитников и вырвался один на один с тер Штегеном, перебросив его. Марк-Андре, однако, успел подцепить мяч, а Араухо вынес его с линии ворот! Он же спас на 29-й минуте, заблокировав удар Рохера с линии вратарской.

Барса чудом отправилась отдыхать без пропущенных голов. Сразу же после старта второго тайма Ферран Торрес мог открыть счет, замкнул навес от Дембеле, но Карденас вытащил сферу из дальней девятки. Ответ "лягушек" шокировал гостей: на 50-й минуте Сон заработал пенальти (Алвес сбил его в ​​штрафной), а на 55-й минуте рукой у собственных ворот сыграл Гарсия – первый пенальти реализовал Моралес, а вот второй пошел исполнять Рохер. И он не убил! Его выстрел парировал тер Штеген.

Наказание за расточительство тоже было жестоким. На 56-й минуте Хави выпустил на поле Педри, а уже на 59-й хавбек отдал предголевой пас под удачный навес Дембеле – его замкнул Обамеянг. 1:1! Еще через четыре минуты Педри забил сам, выстрелив с линии штрафной после прострела от Гави. 1:2. Казалось, что на этом матч можно завершать.

Впрочем, Леванте не сдался. Хозяева раскатали несколько классных атак, едва не восстановив равновесие на 75-й и 80-й минутах благодаря классным ударам в исполнении Сона и Кантеро – впрочем, точности им немного не хватило. Барселона выводов не сделала, за что и поплатилась третьим пенальти в свои ворота. Его на 82-й минуте привез Лангле, сбивший Дани Гомеса. Мелеро уверенно реализовал 11-метровый. 2:2!

Теперь уже немногие верили в победу Барсы. Каталонцы, тем не менее, прижали "лягушек", организовав несколько хороших атак, однако мяч упорно не шел в ворота. Тогда Хави вспомнил своего джокера – на 84-й минуте он бросил в бой Люка де Йонга. И не прогадал! В компенсированное время нидерландский гигант влетел в штрафную и замкнул навес Алвеса точным ударом головой в ближний угол – 2:3! Это был победный гол.

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