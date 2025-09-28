Барселона принимала Реал Сосьедад в матче 7-го тура чемпионата Испании 2025/26. Читайте о результате игры и обзор встречи в этой новости на "Футбол 24".

Несмотря на то, что Ламин Ямаль был физически готов к сегодняшней игре Ганс-Дитер Флик решил оставить юную суперзвезду в запасе, не рискуя его здоровьем. Отсутствовали и другие игроки основы, поэтому шанс получили другие, в частности, Руни Барджи, Педро Фернандес, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Жерар Мартин. Место в воротах досталось Войцеху Щенсному.

Первый полумомент создали баски на 9-й минуте: Гедеш навесил со штрафного, а Оярсабаль замыкал головой – слабо и мимо дальней штанги. Барса ответила ударом Рашфорда после хитрого розыгрыша углового – Ремиро потащил удар англичанина.

Каталонцы контролировали мяч, но к моментам это не приводило. А вот на 25-й минуте Левандовски имел шикарную возможность после разрезной передачи Рашфорда: поляк обошел голкипера и пробил с очень острого угла (почти от лицевой). Момент завершился ничем, ведь судья зафиксировал офсайд. Тем неожиданнее стал гол Реал Сосьедада на 31-й минуте. Гедеш навесил к левому краю штрафной, Оярсабаль остановил мяч и успел отбросить на Барренечеа, который прорвался вперед и прострелил. Защита Барселоны упустила Альваро Одриосолу (который выступал за мадридский Реал с 2018 по 2023 годы), а тот в падении замкнул передачу – 0:1!

Барса после этого имела два классных момента. Сначала после прострела Кунде Субельдия срезал мяч в собственные ворота, Ремиро отбил. Педри сыграл на добивании, но защитник умудрился заблокировать его удар на линии ворот! Барджи неплохо пробил с правого края штрафной – сейв Ремиро! Но на 43-й минуте не спас никто. Получилось банально: Рашфорд навесил с углового на ближнюю стойку, а Кунде выпрыгнул выше всех – 1:1!

На второй тайм 18-летний Педро Фернандес уже не вышел – его заменил Дани Ольмо. Не успела игра возобновиться, как Жерар Мартин классно подключился к атаке, но удар пролетел над перекладиной. На 58-й минуте вернулся на поле Ламин Ямаль после повреждения, а уже через минуту он ассистировал Левандовски. Испанец прорвался в штрафную с правого фланга и навесил, а поляк легко замкнул передачу головой – 2:1!

На 70-й минуте Ремиро еще дважды спасал Реал Сосьедад после ударов Рашфорда и Ольмо из-за пределов штрафной с интервалом в несколько секунд. Ямаль забил третий гол Барселоны, но судья не засчитал из-за очевидного офсайда. А что Реал Сосьедад? А "бело-синие" ответили мощным выстрелом Кубо, который содрогнул перекладину ворот Барселоны. Мгновенно "блаугранас" ответили тем же: Ямаль отдал с правого фланга в штрафную, Ферран вместо удара выкатил на свободного Левандовски, который с 5 метров тоже пробил в перекладину! В итоге, игра так и завершилась победой Барсы 2:1.

