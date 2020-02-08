Барселона пыталась вернуть Иньесту

Каталонский гранд пытался вернуть своего легендарного игрока, который выступает в чемпионате Японии.

Во время зимнего трансферного окна руководство Барселоны пыталось вернуть в команду Андреса Иньесту, информирует Sport.es. "Блаугранас" хотели взять 35-летнего хавбека в аренду до конца сезона.

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Иньеста решил остаться в Виссел Кобе, в составе которого вскоре начнет выступления в Азиатской Лиге чемпионов. Действующий контракт легендарного игрока с японским клубом рассчитан до конца 2021 года.

Напомним, что Иньеста перешел из Барселоны в Виссел Кобе летом 2018 года. За японский клуб полузащитник провел 41 матч. В активе Андреса 10 забитых мячей и 11 результативных передач. С нынешней командой испанец выиграл два трофея – Кубок Японии и Суперкубок страны.

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