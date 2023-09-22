Барселона уже планирует трансферную кампанию на летнее окно-2024. Чемпионы Испании хотят сохранить арендованных португальцев – Жоау Канселу и Жоау Фелиша.

Звезды сборной Португалии солидно начали карьеру в Барселоне. Жоау Фелиш сыграл 3 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Жоау Канселу отличился одним голом в 3-х поединках.

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Барса уже раздумывает над выкупом обоих футболистов, которых летом арендовала совершенно бесплатно. "Блаугранас" обратились к Манчестер Сити и Атлетико, чтобы узнать стартовую стоимость Канселуи Фелиша, сообщает Mundo Deportivo.

За Жоау Фелиша придется заплатить 80 миллионов евро. У форварда контракт с Атлетико до 2029 года с клаусулой 350 млн евро. Канселу обойдется гораздо дешевле – Ман Сити готов отпустить защитника за 25 миллионов.

Если португальцы продолжат демонстрировать такой же уровень игры, то Барселона в течение сезона попытается договориться с обоими клубами по снижению цены. Прежде всего, это касается нападающего "матрасников". Ситуацию может несколько упростить тот факт, что Канселу и Фелиш стремятся остаться в Барсе по истечении срока аренды.

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