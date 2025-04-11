После перенесенного матча между Осасуной и Барселоной памплонский клуб направил жалобу с требованием засчитать "блаугранас" техническое поражение. И все же футбольная федерация Испании окончательно отклонила протест Осасуны относительно участия в игре Иньиго Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

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Лидеры Ла Лиги могли получить неожиданное техническое поражение, в случае, если жалоба Осасуны была удовлетворена RFEF. Памплонская команда ссылалась на 5 статью ФИФА, которая запрещает участие травмированных сборников в матчах клуба через менее чем 5 дней после последней игры национальной команды, если официальная структура не уволит футболиста.

Федерация футбола Испании еще раз подтвердила, что защитник Барселоны получил разрешение сыграть в матче 27-го тура Ла Лиги после того, как был заменен в заявке сборной Испании из-за травмы.

Добавим, что благодаря победе над Осасуной в перенесенном матче Барселона вырвалась вперед в чемпионской гонке чемпионата Испании. После 30 туров каталонцы сохраняют отрыв в 4 очка от Реала в турнирной таблице Ла Лиги.

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