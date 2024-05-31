Хави два года просил Барселону о трансфере Силвы, а сам португалец ждал предложения из Каталонии, однако финансовое положение "блаугранас" не позволяло организовать переход.

Манчестер Сити рискует потерять трех ключевых игроков – Барселона и ПСЖ поспорят за одного из них

Сразу после отставки Хави всплыл тайный пункт в контракте Бернарду с Манчестер Сити. Как оказалось, покупатель может выплатить клаусулу 58 миллионов евро не сразу, а тремя частями, сообщает AS со ссылкой на TV3.

По такой схеме Барселона имеет возможность подписать Силву, но теперь свое слово должен сказать новый тренер Ханси Флик. Параллельно на 29-летнего универсала претендуют Бавария и ПСЖ.

Бернарду – ключевой игрок Манчестер Сити, который под руководством Гвардиолы шесть раз стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов-2022/23. И все же он мечтает о Барсе. Даже расспрашивал Фелиша о налогообложении в Испании.