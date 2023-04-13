Во время межсезонной паузы каталонский гранд могут ждать серьезные изменения. Первыми на выход являются Ансу Фати и Ферран Торрес.

Это два нападающих, которые, вероятнее всего, покинут клуб этим летом из-за финансовых проблем клуба и важности разгрузки заработной платы, утверждает AS. Барса хочет усилить линию атаки, поэтому без продажи своих игроков здесь не обойтись.

Бавария и еще 6 грандов хотят подписать Фати – Хави дал четкий сигнал

Уход Фати является сложным, особенно из-за его молодости и желания продолжать. Однако требования и публичные заявления его отца были для клуба настолько неприятны, что его агент Хорхе Мендеш получил добро на поиск предложений от 40 миллионов евро.

С Ферраном ситуация другая. Его уход создает больше проблем, ведь клуб все еще должен выплатить за него более 40 миллионов Манчестер Сити. Любое предложение ниже этой суммы будет означать убытки на балансе. Следовательно, будут рассматривать даже варианты с арендой с правом выкупа.

Другие игроки атаки, такие как Роберт Левандовски, Рафинья или Дембеле, неприкосновенны. Кроме этого, не стоит забывать о подключении Анхеля Аларкона к занятиям с первой командой и возвращению Абде Эззалзули из аренды в Осасуне. А еще есть потенциальные новички – Лионель Месси (ПСЖ), Янник Карраско (Атлетико) и Витор Роке (Атлетико Паранаэнсе).

У Месси и Барселоны нет шансов: 600 миллионов евро и неожиданный "трансферный бан" покончили с мечтой