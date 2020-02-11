toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - БАТЭ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН

Барселона уже согласовала переход форварда, который заменит травмированного Дембеле – придется выложить немалую сумму

21:44 65 Читати українською
Барселона уже согласовала переход форварда, который заменит травмированного Дембеле – придется выложить немалую сумму
Виллиан Хосе / фото: Luis M. Unciti/MD

Барселона вынуждена искать нового нападающего из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

Барселона уже достигла принципиального согласия о переходе форварда Реал Сосьедада Виллиана Хосе, утверждает Mundo Deportivo.

Барселона официально потеряла Дембеле на полгода – путь к новому трансферу открыт

По информации издания, трансфер 28-летнего бразильца обойдется "блаугранас" в 35 миллионов евро, хотя клаусула в его контракте составляет 70 млн.

Однако отметим, что и Барселона, и Реал Сосьедад отрицают договоренность о переходе форварда, чей контракт с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Виллиан Хосе провел 22 матча за Реал Сосьедад, в которых забил восемь мячей.

Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно

blog_ava
Динамо – БАТЭ: онлайн-трансляция матча – как это было
15:55
3913
Теги
Испания Барселона Барселона Реал Сосьедад Реал Сосьедад Трансферы Виллиан Хосе Виллиан Хосе Трансферы Барселоны
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
57
мин
Динамо Киев
15:00
Тобол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук