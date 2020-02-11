Барселона уже согласовала переход форварда, который заменит травмированного Дембеле – придется выложить немалую сумму

Барселона вынуждена искать нового нападающего из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса.
Барселона уже достигла принципиального согласия о переходе форварда Реал Сосьедада Виллиана Хосе, утверждает Mundo Deportivo.
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По информации издания, трансфер 28-летнего бразильца обойдется "блаугранас" в 35 миллионов евро, хотя клаусула в его контракте составляет 70 млн.
Однако отметим, что и Барселона, и Реал Сосьедад отрицают договоренность о переходе форварда, чей контракт с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до 2024 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Виллиан Хосе провел 22 матча за Реал Сосьедад, в которых забил восемь мячей.
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