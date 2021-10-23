"Буду ли я и в дальнейшем доверять тренеру? Да, конечно, Куман продолжит работу после Эль Класико, независимо от результата", – цитирует Лапорту Diario Sport.

Куман – об Эль Класико: Я не знаю, верят ли люди в Барселону

Статус Рональда Кумана в Барсе пошатнулся после провального старта сезона, и ряд испанских СМИ сообщали, что нидерландский специалист в ближайшее время будет уволен из лагеря каталонцев.

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Напомним, поединок Барселоны и Реала состоится 24 октября, начало в 17:15. Перед матчем Реал опережает Барсу на 2 очка.

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