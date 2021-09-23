Рональд Куман покинет тренерское кресло Барселоны в случае неудачи его подопечных в выездном поединке 6-го тура Ла Лиги против Кадиса, сообщает TodoFichajes.

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После скандальной пресс-конференции нидерландского специалиста, его отношения с президентом клуба Жоан Лапорта еще больше обострились.

По слухам, на замену Куман может прийти глава сборной Бельгии Роберто Мартинес. Напомним, поединок Кадиса и Барсы запланирован на сегодня, 23 сентября, стартовый свисток прозвучит в 23:00.

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