Барселона уволит Кумана, если команда проиграет Кадису, – СМИ
Главный тренер Барселоны Рональд Куман рискует провести свой последний матч у руля "блаугранас".
Рональд Куман покинет тренерское кресло Барселоны в случае неудачи его подопечных в выездном поединке 6-го тура Ла Лиги против Кадиса, сообщает TodoFichajes.
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После скандальной пресс-конференции нидерландского специалиста, его отношения с президентом клуба Жоан Лапорта еще больше обострились.
По слухам, на замену Куман может прийти глава сборной Бельгии Роберто Мартинес. Напомним, поединок Кадиса и Барсы запланирован на сегодня, 23 сентября, стартовый свисток прозвучит в 23:00.
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