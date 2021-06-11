Первая команда отошла на второй план, и теперь начались реформы молодежного сектора, информирует Mundo Deportivo.

Барселона на грани нового трансферного провала – из-под носа каталонцев "воруют" второго соперника сборной Украины

Первой жертвой перестройки стал главный тренер Барселоны Б Гарсия Пимьента. Каталонец отдал клубу 19 лет и приводил команду U-19 к победе в Юношеской лиге УЕФА 2017/18. После этого Пимьента успешно работал с дублем, дважды дойдя до плей-офф Сегунды Б. Впрочем, этого оказалось недостаточно для сохранения должности.

Вскоре также будут уволены некоторые члены совета директоров, которые отвечали за молодежные команды. Причина – высшее руководство разочаровано производительностью академии, которая на протяжении последних лет поставляет слишком мало игроков для основы.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує