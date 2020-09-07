Руководство испанской Барселоны не сомневается относительно будущего на Камп Ноу нападающего Ансу Фати. Боссы каталонцев готовятся к автоматическому продлению сотрудничества с рекордсменом сборной Испании.

Соглашение с 17-летним талантом вскоре должно быть продолжено, сообщает Marca.

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Менеджмент "блаугранас" уверен, что как только Фати будет внесен в заявку Барсы на новый сезон, его контракт будет автоматически продлен до лета 2024-го. Кроме того, вырастет клаусула нападающего – со 170-ти до 400 млн евро. В прошлом году Барселона подписала с Фати 3-летний контракт, которым предусмотрено автоматическое продление соглашения на 2 года после попадания юниора в первую команду.

Правда, некоторые специалисты сомневаются в законности такого положения. Фати остается несовершеннолетним, а это должно помешать автоматическим продлением контрактов более чем на 1 год.

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