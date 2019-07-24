toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Барселона увеличила свое предложение по Фирпо

24 июля 23:33 49 Читати українською
Барселона увеличила свое предложение по Фирпо
Хуниор Фирпо / Getty Images

Каталонцы продолжают переговоры по защитнику Бетиса.

Чемпион Испании увеличил свое предложение по Хуниору Фирпо до 27 миллионов евро, информирует Sport.es.

Барселона установила рекорд по доходам в сезоне 2018/19 – каталонцы заработали чуть меньше миллиарда евро

Первую попытку "блаугранас" в размере 20 миллионов Бетис отклонил. Десятая команда Ла Лиги требует за талантливого латераля 30 млн евро, однако Барселона надеется, что "огурцы" пойдут на определенные уступки и таки отпустят испанца. Контракт Фирпо с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Бетис официально объявил о трансфере Фекира

В прошлом сезоне 22-летний фулбек провел 24 матча, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

blog_ava
Ювентус – Интер: шоу Роналду с очередным голом, фиаско Де Лигта и невероятный Буффон, который взял три пенальти
24 июля
930
Теги
Испания Трансферы Барселона Барселона Бетис Бетис Трансферы Барселоны Фирпо Хуниор Фирпо Хуниор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Хачериди покинул ПАОК
    Світ — 24 июль566 Хачериди покинул ПАОК
21
час
:
11
мин
Будучность
21:45
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук