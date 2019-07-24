Барселона увеличила свое предложение по Фирпо

Каталонцы продолжают переговоры по защитнику Бетиса.

Чемпион Испании увеличил свое предложение по Хуниору Фирпо до 27 миллионов евро, информирует Sport.es.

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Первую попытку "блаугранас" в размере 20 миллионов Бетис отклонил. Десятая команда Ла Лиги требует за талантливого латераля 30 млн евро, однако Барселона надеется, что "огурцы" пойдут на определенные уступки и таки отпустят испанца. Контракт Фирпо с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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В прошлом сезоне 22-летний фулбек провел 24 матча, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.