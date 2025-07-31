Товарищеский матч

ФК Сеул – Барселона – 3:7

Голы: Чо Йон Ук, 26, Абу Раб, 45+1, Юнг Хан-мин, 85 – Левандовски, 8, Ямаль, 14, 45+3, Кристенсен, 55, Ферран, 74, 88, Гави, 76

Команда Ханси Флика проводила второй контрольный поединок в рамках азиатского турне. После уверенной победы над японским Виссел Кобе "блаугранас" перебазировались в Южную Корею. Немецкий специалист выставил боевой состав против Сеула, цвета которого защищает экс-одноклубник Маркуса Рашфорда в МЮ – Джесси Лингард. Последний вышел с первых минут, звездный новичок Барсы начал на скамейке запасных.

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Каталонцы быстро открыли счет. Арбитр курьезно заблокировал игрока Сеула, позволив Ольмо разогнать голевую контратаку. Испанец нашел в штрафной свободного Ламина, тот пробил в штангу, а Левандовски оказался первым на добивании.

WHAT A COUNTER!!! ️️



FC Barcelona take the lead after Lamine's post bounces, leaving Lewandowski alone to define.#FCBarcelona #Friendly #SportyTV pic.twitter.com/psFTn2Cwzz — SportyTV (@SportyTV_) July 31, 2025

Потом отличился уже сам Ламин, которому ассистировал соперник. Все началось с еще одной обрезки хозяев на собственной половине поля. Новоиспеченный 10-й номер Барсы все сделал сам.

La recuperación

La carrera

El taconazo

️ El gol



Lamine Yamal hace el segundo del Barça en Seoul



@FCBarcelona_es pic.twitter.com/Hr00h2graM — MARCA (@marca) July 31, 2025

Тот же Ямаль решил вернуть интригу, потеряв мяч вблизи собственной штрафной. Хозяева мгновенно наказали: Чо Йон Ук идеально положил в ближний от перекладины. Араухо не успел заблокировать удар, отметившись очередной позиционной ошибкой, вроде той в матче с Интером. Барса могла вернуть комфортное преимущество перед перерывом, но Ольмо чудом промахнулся после передачи Рафиньи.

Pérdida de balón de Lamine Yamal... ¡y golazo del Seoul!



️ Parece que Koundé rompe el fuera de juego...



@FCBarcelona_es pic.twitter.com/Ox0oDxu98x — MARCA (@marca) July 31, 2025

Потенциальные 3:1 превратились в 2:2 за считанные минуты. Высокая линия обороны каталонцев снова "наварила". Выход один на один с Жоаном Гарсией хладнокровно реализовал иорданский форвард Абу Раб. И все же команда Флика, доминировавшая на протяжении всего тайма, ушла отдыхать с минимальным гандикапом. Ламин, получив разрезной пас от Ольмо, эффектно поиздевался над защитниками Сеула и оформил дубль.

¡Lamine responde con otro golazo! ¡Doblete del '10' del Barça en Seoul!



El conjunto azulgrana se va ganando al descanso (2-3)



@FCBarcelona_es pic.twitter.com/2UC6nxsjsS — MARCA (@marca) July 31, 2025

В перерыве Флик полностью изменил состав. На поле появились, в частности, Маркус Рашфорд и Андреас Кристенсен. Датчанин, которого вроде бы пытаются выставить за дверь, ответил руководству фантастическим голом с дальней дистанции. "Блаугранас" полностью контролировала игру и забили еще трижды. Ферран Торрес, как и Ламин, оформил дубль. Свой второй мяч испанец забивал после классной передачи Рашфорда. Гави тоже не оставил поле без гола – 7:3.

Следующий поединок в Южной Корее каталонцы проведут в понедельник, 4 августа, против Тэгу.