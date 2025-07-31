Барселона устроила сумасшедшие 7:3 команде экс-звезды МЮ: Ямаль оформил эффектный дубль, арбитр начал голевую атаку
Барселона разгромила ФК Сеул в рамках азиатского турне (7:3). Отчет матча читайте на "Футбол 24".
Товарищеский матч
ФК Сеул – Барселона – 3:7
Голы: Чо Йон Ук, 26, Абу Раб, 45+1, Юнг Хан-мин, 85 – Левандовски, 8, Ямаль, 14, 45+3, Кристенсен, 55, Ферран, 74, 88, Гави, 76
Команда Ханси Флика проводила второй контрольный поединок в рамках азиатского турне. После уверенной победы над японским Виссел Кобе "блаугранас" перебазировались в Южную Корею. Немецкий специалист выставил боевой состав против Сеула, цвета которого защищает экс-одноклубник Маркуса Рашфорда в МЮ – Джесси Лингард. Последний вышел с первых минут, звездный новичок Барсы начал на скамейке запасных.
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Каталонцы быстро открыли счет. Арбитр курьезно заблокировал игрока Сеула, позволив Ольмо разогнать голевую контратаку. Испанец нашел в штрафной свободного Ламина, тот пробил в штангу, а Левандовски оказался первым на добивании.
Потом отличился уже сам Ламин, которому ассистировал соперник. Все началось с еще одной обрезки хозяев на собственной половине поля. Новоиспеченный 10-й номер Барсы все сделал сам.
Тот же Ямаль решил вернуть интригу, потеряв мяч вблизи собственной штрафной. Хозяева мгновенно наказали: Чо Йон Ук идеально положил в ближний от перекладины. Араухо не успел заблокировать удар, отметившись очередной позиционной ошибкой, вроде той в матче с Интером. Барса могла вернуть комфортное преимущество перед перерывом, но Ольмо чудом промахнулся после передачи Рафиньи.
Потенциальные 3:1 превратились в 2:2 за считанные минуты. Высокая линия обороны каталонцев снова "наварила". Выход один на один с Жоаном Гарсией хладнокровно реализовал иорданский форвард Абу Раб. И все же команда Флика, доминировавшая на протяжении всего тайма, ушла отдыхать с минимальным гандикапом. Ламин, получив разрезной пас от Ольмо, эффектно поиздевался над защитниками Сеула и оформил дубль.
В перерыве Флик полностью изменил состав. На поле появились, в частности, Маркус Рашфорд и Андреас Кристенсен. Датчанин, которого вроде бы пытаются выставить за дверь, ответил руководству фантастическим голом с дальней дистанции. "Блаугранас" полностью контролировала игру и забили еще трижды. Ферран Торрес, как и Ламин, оформил дубль. Свой второй мяч испанец забивал после классной передачи Рашфорда. Гави тоже не оставил поле без гола – 7:3.
Следующий поединок в Южной Корее каталонцы проведут в понедельник, 4 августа, против Тэгу.