Барселона в нынешнем сезоне тотально издевается над Реалом в очных матчах.

Чемпионат Испании (женщины), 10-й тур

Реал – Барселона – 0:4

Голы: Гихарро, 4, 22, Пина, 39, Путельяс, 86

Мужская команда Барселоны в этом сезоне уже успела выиграть свое Класико со счетом 4:0, а теперь аналогичный результат оформила женская.

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Дубль Гихарро и Пина сняли все вопросы еще до перерыва. Путельяс красивым парашютом довершила избиение под занавес матча. Барселона идет без потерь в чемпионате и увеличила свой отрыв от Реала до 8 очков.

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