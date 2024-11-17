Барселона устроила Реалу еще одни 4:0 в Класико – исторический позор мадридок достиг 17 матчей
Барселона в нынешнем сезоне тотально издевается над Реалом в очных матчах.
Чемпионат Испании (женщины), 10-й тур
Реал – Барселона – 0:4
Голы: Гихарро, 4, 22, Пина, 39, Путельяс, 86
Мужская команда Барселоны в этом сезоне уже успела выиграть свое Класико со счетом 4:0, а теперь аналогичный результат оформила женская.
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Дубль Гихарро и Пина сняли все вопросы еще до перерыва. Путельяс красивым парашютом довершила избиение под занавес матча. Барселона идет без потерь в чемпионате и увеличила свой отрыв от Реала до 8 очков.
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