Барселона установила новый рекорд в цифровой среде. Каталонский клуб стал самой популярной спортивной организацией мира на YouTube, собрав 23,8 миллиона подписчиков. Ранее "блаугранас" обошли Реал и Ливерпуль, а этим летом благодаря азиатскому турне оставили позади и ФИФА с НБА.

Marca отмечает, что именно коммерческая активность в предсезонный период дала огромный прирост аудитории. Сперва Барселона транслировала матчи с подготовительного сбора на платформе Barça One бесплатно для зарегистрированных пользователей. Но перед встречей с Виссел Кобе клуб неожиданно ввел платный показ на YouTube за 9,90 евро, что вызвало недовольство среди болельщиков. Из-за проблем с доступом руководство в конце концов решило сделать трансляции бесплатными, что и привело к массовому приросту подписчиков.

Особым успехом стала трансляция матча за Кубок Жоана Гампера против Комо. Она собрала 18,7 миллиона просмотров и более 1,8 миллиона одновременных зрителей. В Китае поединок показывался на местной платформе Douyin, где просмотры превысили один миллион.

Таким образом, Барселона подтвердила, что ее азиатское турне было не только серией товарищеских матчей, но и мощным цифровым проектом, который позволил клубу стать №1 в мире спортивного контента на YouTube.

