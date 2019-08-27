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Барселона установила статую Кройфа возле Камп Ноу

12:14 57 Читати українською
Барселона установила статую Кройфа возле Камп Ноу
Статуя Йохана Кройфа возле Камп Ноу / ФК Барселона

Легендарный экс-игрок и тренер Барселоны Йохан Кройф отныне увековечен у Камп Ноу – домашней арены каталонцев.

В понедельник состоялась церемония открытия монумента Йохана Кройфа, которая прошла возле одного из входов на Камп Ноу. Статуя весит полторы тонны и высотой 3,5 метра, сообщает официальный сайт Барселоны.

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Автором скульптуры является голландец Корри Аммерлаан ван Никерк. На церемонии присутствовал президент Барселоны Хосеп Бартомеу, а также родные и близкие легендарного голландца.

Отметим, Йохан Кройф отдал Барселоне 5 лет карьеры игрока и 8 – в роли тренера. В 2016 году голландец, страдавший раком легких, умер в Барселоне. Ему было 68 лет.

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Испания Барселона Барселона Йохан Кройфф Камп Ноу
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