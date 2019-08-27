Барселона установила статую Кройфа возле Камп Ноу

Легендарный экс-игрок и тренер Барселоны Йохан Кройф отныне увековечен у Камп Ноу – домашней арены каталонцев.

В понедельник состоялась церемония открытия монумента Йохана Кройфа, которая прошла возле одного из входов на Камп Ноу. Статуя весит полторы тонны и высотой 3,5 метра, сообщает официальный сайт Барселоны.

Неймар в Барселону: ПСЖ озвучил каталонцам встречное предложение – испанская делегация отправилась в Париж

Автором скульптуры является голландец Корри Аммерлаан ван Никерк. На церемонии присутствовал президент Барселоны Хосеп Бартомеу, а также родные и близкие легендарного голландца.

Отметим, Йохан Кройф отдал Барселоне 5 лет карьеры игрока и 8 – в роли тренера. В 2016 году голландец, страдавший раком легких, умер в Барселоне. Ему было 68 лет.

Грізманн копіює Мессі й Леброна, кучерява дуель за лідерство АПЛ, "безрука" Баварія – 9 найзахопливіших моментів вікенду