Новое соглашение 19-летнего опорного хавбека рассчитано до 30 июня 2024-го. Отдельного внимания заслуживает клаусула хавбека. Сумма отступных, за которую Гонсалес может беспрепятственно покинуть Барселону, составляет 500 миллионов евро, сообщает официальный сайт клуба.

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В сезоне 2020/21 испанец выступает лишь за Барселону Б. В составе резервной команды "блаугранас" Гонсалес провел 23 поединка и отдал 2 голевые передачи.

Заметим, Нико является сыном Франа Гонсалеса – знаменитого испанского полузащитника, который на протяжении 17-ти лет выступал за Депортиво и провел за ла-корунцев более 500 матчей. Также он забивал Милану с Андреем Шевченко в составе в знаменитом матче ЛЧ 2003/04, который завершился победой Депортиво 4:0 после гостевого поражения 1:4.

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