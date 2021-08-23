Норберто Нето намерен сменить команду до закрытия трансферного окна, сообщает RAC-1.

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Барселона готова отпустить бразильского голкипера, если поступит предложение около 15 млн евро. 32-летний Норберто сейчас является основным вратарем "блаугранас", пока Тер Штеген восстанавливается от травмы.

В 2019-м каталонцы приобрели Нето у Валенсии за 26 млн евро. В прошлом сезоне Ла Лиги Норберто провел 7 матчей, в которых пропустил 6 голов.

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