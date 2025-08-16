Игроки Барселоны Жоан Гарсия и Маркус Рашфорд внесены в заявку на матч с Мальоркой.

Барселона завершила все необходимые формальности для регистрации двух новичков перед первым туром чемпионата Испании. Как сообщает официальный сайт Ла Лиги, в заявке команды на матч с Мальоркой появились голкипер Жоан Гарсия и форвард Маркус Рашфорд.

Барселона успела зарегистрировать Рашфорда и Гарсию – есть одно "но"

Гарсия получил игровой номер 13, тогда как другой вратарь команды Игнасио Пенья пока значится под первым номером. Оба вратаря включены в заявку, тогда как Войцех Щенсны не попал в список из-за проблем с регистрацией контракта. Ожидается, что Пенья вскоре подпишет новое соглашение и отправится в аренду в Комо.

Отдельно надо отметить успешную регистрацию Маркуса Рашфорда. 27-летний англичанин присоединился к Барселоне летом на правах аренды из Манчестер Юнайтед с правом выкупа.

В то же время Барселона не смогла зарегистрировать Жерара Мартина и Руни Бардагжи – они остались вне заявки на первый тур.

