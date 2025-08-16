Вратарь Жоан Гарсия и форвард Маркус Рашфорд смогут сыграть с Мальоркой в матче 1-го тура Ла Лиги.

Барселона уладила вопрос с регистрацией Рашфорда и Гарсии, информирует Mundo Deportivo. Однако есть одно "но" – каталонский клуб ждет подтверждения от Ла Лиги.

Барселона дважды подставила Флика еще до начала сезона: "Я не рад"

Сообщается, что "блауграгас" завершили все необходимые процедуры для регистрации форварда и вратаря и теперь ожидают окончательного одобрения Ла Лиги. Президент клуба Жоан Лапорта подтвердил эту информацию. "Если Флик захочет, Жоан Гарсия и Рашфорд могут выйти на поле в субботу", – сказал Лапорта.

В первом туре Ла Лиги Барселона сыграет в гостях с Мальоркой.

Кто зашел в Ла Лигу? Критик Месси, клуб Лунина и 40-летнего Касорлы, а еще – арена, которая помнит мини-шедевр Шевы