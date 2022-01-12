Звезда юного вингера Юсуфа Демира так и не засияла на Камп Ноу.

Австрийца больше нет в заявке Барселоны на сайте Ла Лиги, сообщает AS.

Ферран Торрес таки дебютирует за Барселону против Реала – известен номер звездного новичка

Летом каталонцы арендовали "австрийского Месси" у Рапида на один сезон. Если бы Демир наиграл 10 матчей за первую команду, "блаугранас" были бы вынуждены выкупить его за 10 млн евро. Впрочем, вингер остановился на отметке 9 поединков, поскольку Хави не видел целесообразности в сохранении 18-летнего игрока.

Теперь Демир вернется в Рапид и будет выбирать дальнейшее развитие карьеры. Интерес к нему приписывали клубам Бундеслиги, однако он может доиграть сезон и в австрийском гранде.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом