Трабзонспор проводил исторический сезон. Ранее турецкие клубы не пробивались даже в плей-офф юношеской ЛЧ. На пути к финалу "бордово-синие" разобрались с Ювентусом, Интером, Аталантой и Зальцбургом. "Кулес" могли стать первым трехкратным победителем турнира. Правда, последний раз Барса выигрывала этот трофей еще 6 лет назад, разгромив Челси (3:0). В полуфинале команда легендарного Жулиано Беллетти минимально переиграла АЗ Алкмаар, а в Каталонии заговорили о двойном требле – подопечных Флика и хувениля, который уже выиграл лигу (División de Honor Juvenil) и Кубок.

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Барса прогнозируемо забрала мяч, владея инициативой. Каталонцам удалось выйти вперед уже на 11-й минуте. Ким Жунент прорвался через середину, покатил на Диарра, а тот бильярдным ударом с линии штрафной попал в правый от кипера угол.

GOOOOOOOAL! Ibrahim Diarra gives Barcelona the lead in the final. Assist by Quim Junyent and the stafium goes silent. 0-1 pic.twitter.com/AYBmPt2cNW — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) April 28, 2025

"Блаугранас" продолжали красиво комбинировать, но удвоили счет после стандарта. Фарре выиграл воздух, а Куэнка оказался первым на добивании. Турки к середине тайма ответили двумя опасными контрвыпадами. С выстрелом Турана справился Яакобишвили, а Малкочоглу пробил по воробьям.

GOOOOOOOAL! Andres Curnca scores 0-2. What a header from Landry Farre. pic.twitter.com/EeRXBUUw9g — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) April 28, 2025

Одноклубники Зубкова и Сикана могли "гореть" 0:3 еще до перерыва, но шедевральный удар Эрнандеса за шиворот киперу отменили из-за офсайда. Подопечные Беллетти заслуженно ушли отдыхать с комфортным преимуществом в счете, превосходя Трабзонспор во владении (62% на 38%) или количестве ударов (7-3).

GOOOOOOOOLAZO! What a goal by Juan Hernandez. 0-3 pic.twitter.com/FebCKfrXoG — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) April 28, 2025

На старте второй половины турки исполнили три угловых подряд, один из которых едва не завершился голом Индже. Каталонцы тоже не отсиживались в обороне. Диарра не сумел переиграть кипера ударом в ближний. Впрочем, "кулес" удалось сделать счет разгромным через несколько минут. Трехходовка Жунент-Диарра-Альба завершилась эффектным выстрелом последнего метров с 13-ти.

Неудержимый Диарра оформил дубль на 68-й. Прадас после заброса на свободное пространство легко убрал защитника, ассистировав малийцу, который записал в свой актив 2+1. За несколько минут до финального свистка Тибукоглу отметился голом престижа... и заплакал. Барселона в итоге одержала разгромную победу, установив рекорд турнира по количеству выигранных трофеев (3).