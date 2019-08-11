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Барселона уничтожила Наполи в товарищеском матче – дубль Суареса и первый гол Гризманна

08:55 62 Читати українською
Барселона уничтожила Наполи в товарищеском матче – дубль Суареса и первый гол Гризманна
Суарес и Гризманн / Твиттер Барселоны

Каталонцы легко разобрались с представителем Серии А. Отчет и видеообзор поединка на сайте "Футбол 24".

Контрольный поединок

Наполи – Барселона – 0:4

Голы: Суарес, 48, 58, Гризманн, 56, Дембеле, 63

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Команды провели повторный спарринг после первой встречи, которая состоялась 8 августа (победа Барсы 2:1). На этот раз матч сложился для каталонцев значительно легче. В первом тайме американские болельщики так и не увидели ни одного гола, однако в начале второй половины "блаугранас" просто уничтожили оппонента.

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За 18 минут чемпион Испании забил Наполи четыре безответных мяча – дубль Суареса и по одному результативному удару от Гризманна и Дембеле. К слову, это первый гол французского новичка команды после летнего перехода из Атлетико.

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Видеоновости Товарищеские матчи Антуан Гризманн Антуан Гризманн Луис Суарес Луис Суарес Наполи Наполи Барселона Барселона Италия Испания
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