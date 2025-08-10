Барселона и Комо сыграли в товарищеском матче за Кубок Жоана Гампера. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Гампера

Барселона – Комо – 5:0

Голы: Лопес, 21, 35, Рафинья, 38, Ямаль, 42, 49

Барселона завершала свою подготовку к старту сезона матчем против Комо Сеска Фабрегаса. Команды сразу после стартового свистка показали, что готовы к динамичному футболу. Барселона не отказалась от своего стиля – высоко прессинговала, быстро пыталась вернуть мяч под свой контроль.

Казалось, что первые 10-15 минут "блаугранас" испытывали соперника, чтобы найти слабые стороны и воспользоваться ими. Комо оставалось действовать на контратаках, и несколько даже прошли. Правда, итальянцы попадали в офсайдные ловушки "кулес".

Первый гол Барселона организовала благодаря своему прессингу. Защитник Комо отдал передачу, пытаясь отодвинуть мяч от своих ворот. Фермин Лопес блестяще прочитал намерение соперника, сыграл на перехвате и оформил гол.

Совершенно неудержимым для Комо оказался Ламин Ямаль. Он раз за разом прорывался своим флангом, и почти каждый заход вингера в штрафную площадь приводил к опасному моменту. Один из них вылился в гол. Ямаль сначала легко обошел защитников Комо, но не смог обыграть Бутеза, де Йонг отбросил мяч на Фермина Лопеса, а тот не промахнулся.

На 38-й минуте уже Маркус Рашфорд ассистировал Рафинье, за которым не успели защитники. Спустя мгновение бразилец уже помогал отмечаться Ламину. Еще до конца первого тайма Рашфорд мог забить. Ямаль все сделал для англичанина, а тот не попал в сетку.

El pase de Lamine, Rashford se regatea al portero Y LA FALLA pic.twitter.com/59fZkumb6E — ️ (@Alexaxfcb) August 10, 2025

Сразу после перерыва Комо пропустил в пятый раз. Фермин Лопес отдал на Ямаля, а тот хладнокровно расстрелял ворота. Несмотря на большое преимущество в счете, Барселона не останавливалась и раз за разом создавала моменты, правда, забить больше не удалось. А вот Комо проваливался даже в попытках подойти к воротам соперника. Либо действовала надежно оборона, либо удары были слишком легкими для голкипера.

В итоге финальный свисток зафиксировал победу Барселоны со счетом 5:0. Команда Ганси Флика показала, что на все 100% готова к началу новой кампании. К слову, "кулес" сыграют в первом туре Ла Лиги с Мальоркой.

