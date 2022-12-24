Барселона уменьшила список неприкосновенных – точно не уйдут только 6 игроков
Барселона в условиях финансовых ограничений должна тщательно выбирать игроков на длинную дистанцию.
Главный тренер "кулес" Хави ограничил список неприкосновенных игроков до 6 фамилий, сообщил Sport.es. Это Кунде, Араухо, Педри, Гави, Фати и Левандовски.
Бускетс окончательно решил уйти из Барселоны – есть вариант в Европе, Месси может стать решающим фактором
Барселона считает свою молодежь хорошей опорой на будущее, а Левандовски еще несколько лет способен гарантировать голы и вести команду за собой. Интересно, что Sport публиковал похожий список в сентябре, но тогда он состоял из 7 футболистов. Выпал голкипер Марк-Андре тер Штеген, а Фати "потеснил" Дембеле из атакующего звена.
Напомним, Барселона пошла на паузу лидером Примеры, опережая Реал на 2 очка. Проблемой стал вылет из Лиги чемпионов и падение в Лигу Европы, которая точно не сможет принести такие же доходы.
У Месси и Барселоны нет шансов: 600 миллионов евро и неожиданный "трансферный бан" покончили с мечтой