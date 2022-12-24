Главный тренер "кулес" Хави ограничил список неприкосновенных игроков до 6 фамилий, сообщил Sport.es. Это Кунде, Араухо, Педри, Гави, Фати и Левандовски.

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Барселона считает свою молодежь хорошей опорой на будущее, а Левандовски еще несколько лет способен гарантировать голы и вести команду за собой. Интересно, что Sport публиковал похожий список в сентябре, но тогда он состоял из 7 футболистов. Выпал голкипер Марк-Андре тер Штеген, а Фати "потеснил" Дембеле из атакующего звена.

Напомним, Барселона пошла на паузу лидером Примеры, опережая Реал на 2 очка. Проблемой стал вылет из Лиги чемпионов и падение в Лигу Европы, которая точно не сможет принести такие же доходы.

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