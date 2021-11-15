Дани Алвес был в шаге от перехода в мексиканский Леон.

За несколько недель до подписания контракта с Барселоной Дани Алвес согласился перейти в Леон, сообщает Fieramania.

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Мексиканский клуб уже согласовал для 38-летнего бразильца контракт с зарплатой в 3 млн долларов в год, но трансфер сорвала Барселона. Дани вернулся в лагерь каталонцев, подписав соглашение до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Выйти на поле в форме Барсы Алвес сможет только с января. Напомним, защитник выступал за Барселону в 2008-2016 годах.

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