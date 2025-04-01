Недавно стало известно, что Челси хочет подписать 26-летнего француза и сделал его приоритетной целью.

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Как сообщает Marca, несколько недель назад каталонский клуб выразил желание продлить контракт с Жюлем Кунде, действующий до 2027 года. Спортивный директор Барселоны Деку связался с игроком и получил удовлетворительный ответ: француз хочет остаться.

Кунде чувствует себя важным игроком в составе "кулес" и имеет право голоса в раздевалке. Тренерский штаб Ганса-Дитера Флика и руководители клуба рассчитывают, что француз будет частью долгосрочного проекта. Все эти факторы мотивируют Жюля подписать новое соглашение. Переговоры пока находятся на ранней стадии, но в Барселоне довольны реакцией игрока на предложение.

Напомним, Кунде присоединился к Барселоне в 2022 году, перейдя из Севильи. В общем француз сыграл за "кулес" в 133 матчах, забив шесть голов и отдав 18 ассистов.

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