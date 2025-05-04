Флик выбрал Лигу чемпионов

Битва с Интером в среду оказалась крайне изнурительной, а во вторник на "Джузеппе Меацца" точно не будет легче. К счастью, в чемпионате выпал матч против Вальядолида – последней команды Ла Лиги, у которой уже нет никаких шансов на сохранение прописки в элите. "Пусела" ждет Сегунду, поэтому Ханси Флик выпустил против нее резервный состав.

Из безоговорочных футболистов основы вышли только Педри и Жерар Мартин. К ним можно добавить Араухо, Гави и Лопеса как представителей основного ростера – ну и тер Штеген вернулся в старт впервые с 22 сентября. Ямаль, Рафинья, Ольмо, Де Йонг, Кубарси, Торрес, Мартинес и Щенсны остались в запасе, а Бальде, Кунде и Левандовски находятся в лазарете.

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Резервисты провалили первый тайм

Вальядолид потерпел 25 поражений в Ла Лиге и пропустил 81 гол в сезоне, побив все испанские антирекорды, но Барселона умудрилась уйти на перерыв при счете 0:1. Не в свою пользу. Гости пропустили гол уже на 6-й минуте в результате удара Ивана Санчеса – ему дали зайти в штрафную и пробить без особого сопротивления. Рикошетом от защитника мяч перелетел тер Штегена и упал в ворота.

На 11-й минуте "Пусела" могла и удвоить свое преимущество. Моро прорвался по левому флангу, вылетев практически один на один с тер Штегеном, однако его дальнейший удар оказался слабым. Марк-Андре поймал сферу.

Больше по воротам Барсы не били. Вальядолид сконцентрировался на обороне – у хозяев и выбора особого не было, ведь разгневанные каталонцы начали прижимать. При 15 ударах, 82% владения и 25 касаниях в штрафной "блаугранас" создали не так и много, наиграв на 0,69 ожидаемых голов с игры.

Барселона создала аж два опасных момента до перерыва. На 15-й минуте счет должен был сравнивать Пау Виктор, который замыкал кросс с правого фланга. Мяч летел под перекладину, однако голкипер спас Вальядолид!

Кроме того, забивать должен был Фати, который открылся на левом углу штрафной, сместился в центр и вколотил в дальнюю девятку. Андре Феррейра парировал.

Вот и вся острота Барселоны в первом тайме. Ханси Флику уже на 26-й минуте пришлось выпускать Ямаля, хотя повод был печальным. Дани Родригес травмировал руку и покинул поле в слезах.

Лидеры делают результат

Тренерский штаб "блаугранас" был настолько недоволен увиденным, что провел двойную замену в раздевалке. Вместо Педри и Фати вышли Де Йонг и Рафинья. Перестановки сработали уже через восемь минут после возобновления игры.

Ямаль выполнил подачу с правого фланга на 11-метровую отметку, куда прибежал Араухо. Рональд не смог сыграть на замыкании, ведь Ферейра выбил мяч. Вот только на подборе оказался Рафинья, который без проблем попал в практически пустые ворота. 1:1!

На 60-й же минуте Фермин Лопес вывел Барселону вперед, приняв пас от Мартина и пробив с линии полукруга. Точно под дальнюю штангу. 1:2!

Ханси Флик мгновенно выпустил Ольмо вместо Хави, чтобы дать испанцу тонус и окончательно добить Вальядолид. Впрочем, футбол "блаугранас" не то чтобы поразил. На 60-й минуте Форт с правого края штрафной попал в левую стойку, а Ямаль на 80-й замыкал навес на угол вратарской – удар заблокировал защитник. Большего каталонцы не создали.

Вальядолид даже создал несколько моментов в ответ. В частности, героический сейв при ударе Латасы пришлось выполнить тер Штегену, а уже в компенсированное время Моро вылетал один на один (хотя потом все запорол). Словом, Барселона существенно рисковала потерять очки.

И все же не следует быть слишком критичным, учитывая полурезервный состав Ханси Флика. От этого лайн-апа ожидали только победы – неважно какой. Резервисты задачу выполнили. 1:2 в пользу Барселоны!