Главная звезда не сыграла

Барселона приехала на первый матч в ЛЧ с довольно скромным списком кадровых потерь. К отсутствию тер Штегена и Гави уже успели привыкнуть, а Де Йонг успел восстановиться после повреждения в сборной – Френки занял место в основе. Еще до международной паузы в лазарет загремел Бальде, который до сих пор остается недоступным. Его позицию закрыл Мартин.

Главной же потерей стал Ямаль, который до сих пор не залечил травму спины. Клуб и Ханси Флик на этом фоне устроили скандал, обвинив сборную Испании. Самого футболиста тренер раскритиковал за участие в рекламе, ведь тот должен был сконцентрироваться на восстановлении. Как бы там ни было, во встрече против Ньюкасла претендент на Золотой мяч сыграть не мог.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.



HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Ньюкасл же подошел к матчу в оптимальном составе. Эдди Хау даже позволил себе отказаться от главного летнего трансфера. 80-миллионный Нападающий Вольтемаде, который на выходных принес первую победу в чемпионате, начал матч на скамейке запасных.

Ньюкасл прекрасно подготовился к Барсе

Поединок на Сейнт Джеймс Парк оказался чрезвычайно сложным для каталонцев. В первом тайме и в начале второго команда провела 10 ударов, однако ни один из них не претендовал на взятие ворот. Единственный достойный момент случился на 10-й минуте, когда Рашфорд эффектно развернулся вокруг Триппьера и влетел на левый край штрафной – вот только после этого Маркус пробил себе в ногу.

Ничего более острого в активе Барселоны не было. Подопечные Эдди Хау в стартовые 20 минут накрыли полуфиналиста ЛЧ чрезвычайно агрессивным высоким прессингом, а затем откатились в средний и низкий блок – и перекрыли все зоны. "Сороки" явно превосходили "блаугранас" в интенсивности и дисциплине в работе без мяча.

Что наиболее важно, Ньюкасл здорово атаковал. Уже на 5-й минуте Эланга обошел Мартина и выполнил прострел на дальнюю штангу, однако Гордону не удалось замкнуть. Еще через минуту Барнс вышел один на один с Жоаном Гарсией и пробил в голкипера, хотя там все равно был офсайд.

Лучший момент в первом тайме хозяева провели на 24-й минуте, когда Эланга получил пас на ход по правому флангу. Фактически Ньюкасл выскочил 2-в-1 – и Энтони разобрался в ситуации правильно, покатив мяч на дальнюю штангу под замыкание Барнсу. Харви пробивал метров с восьми в ближний угол, однако Жоан Гарсия спас Барселону.

На старте второго тайма Ньюкасл мог забить после углового, который головой замыкал Жоэлинтон, но мяч пролетел в метре от дальней стойки. Кроме этих эпизодов, вспоминается много перспективных контратак и кроссов без завершения – и хотя в целом матч выглядел скучновато, в плане остроты англичане были далеко впереди.

Ньюкасл упал под ударами своего криптонита

До 55-й минуты "сороки" полностью контролировали ситуацию. Голом в ворота Ника Поупа даже не пахло. Надежды на Рашфорда, казалось, снова не оправдались – Маркус на своем левом фланге играл точно так же, как во всех предыдущих матчах за Барсу. Что-то бегал, где-то кого-то обыграл, но систематической опасности англичанин не создавал.

На 57-й минуте никто бы не поверил, что Рашфорд станет главным героем матча, однако именно он открыл счет на 58-й минуте. Экс-нападающий МЮ забил в типичном британском стиле, отклеившись от Шера и замкнув навес Кунде с правого фланга. Шер допустил едва ли не первую ошибку в матче, но ее хватило – после удара головой в исполнении Маркуса мяч стремительно полетел в дальний угол. 0:1!

Эдди Хау отреагировал массовой заменой. На 63-й минуте вместо Барнса, Эланги, Жоэлинтона и Шера вышли Алекс и Джейком Мерфи, Джо Уиллок и Ник Вольтемаде. Вот только они даже не успели разбежаться. Уже на 67-й минуте Ньюкасл пропустил второй раз – и снова от Рашфорда.

На этот раз Маркус оформил настоящий шедевр. Англичанин подхватил отскок в зоне перед штрафной, обошел Тонали и нанес фантастический выстрел в дальнюю девятку. Метров с 25-ти Маркус попал в перекладину, от которой сфера залетела в сетку. 0:2!

И как тут не вспомнить, что Ньюкасл является давним клиентом Рашфорда? За время своей карьеры на Альбионе нападающий забил "сорокам" пять голов. Теперь их будет семь.

Вольтемаде подарил надежду

В следующие 15 минут казалось, что Ньюкасл "поплыл". Не столько физически, сколько ментально. Вот только Барселона тоже ничего не создавала – как и в первом тайме. Ханси Флик больше озаботился заменами, ведь из-за повреждения колена пришлось снимать Кубарсу, а впоследствии зашкулил и Араухо. Уругваец продолжил игру, однако вместо Пау пришлось выпускать Кристенсена.

Впрочем, не все было так ужасно. На 75-й минуте снова могли сработать деньги, которые выложили за Вольтемаде – немец сбросил мяч пяткой под удар Гимараесу. Бруну вколотил из-за пределов штрафной в правую девятку, однако Гарсия выполнил фантастический сейв.

В конце встречи Эдди Хау выпустил высокого Ботмана, а Ньюкасл перешел на тактику кроссов. Штрафной загружали как прострелами, так и подачами. Даже вбрасывания с аута сопровождались насыщением штрафной площадки кучей "сорок".

Большинство забросов каталонцы выбили, однако на 90-й минуте хозяева таки добились своего – Мерфи прорвался по правому флангу и покатил в периметр, а Гордон оторвался от Кристенсена и замкнул. 1:2!

После этого Ньюкасл устроил навал, однако ничего страшного команда так и не создала. Барселона же огрызнулась прострелом Рафиньи на ближнюю стойку, который замкнул свежий Ольмо. Поуп спас англичан от третьего пропущенного, но финальный свисток все равно зафиксировал поражение тайн-верных. "блаугранас" победили.